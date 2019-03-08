"ناسا" تستعيد قدرة "هابل" على العمل

أعلنت وكالة "ناسا" أنها استعادت تماما قدرة كاميرا التصوير الرئيسة في مرصد "هابل" الفضائي على العمل، وذلك بعد أن تعطلت الكاميرا نهاية فبراير الماضي.

وأوضحت "ناسا" أن خللا في الكاميرا حدث بعد تجديد برمجة أجهزة المرصد الفضائي، مشيرة إلى أن "هابل" يمتلك إلى جانب الكاميرا الرئيسة كاميرا عريضة الزوايا، وجهازين لقياس الأطياف.

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وقالت "ناسا" إن مرصد "هابل" لا يزال يعمل في المدار الأرضي على مدى 29 عاما. وسبق له أن واجه مشاكل تقنية. وعلى سبيل المثل، فإنه انتقل في أكتوبر الماضي إلى ما يسمى بـ "نظام السبات" لتعطل عدد من أجهزة التوجيه فيه. وفي يناير الماضي، شهد "هابل" تعطل الكاميرا عريضة الزوايا.

ويعتقد الخبراء في "ناسا" أن "هابل" جاهز لمواصلة بحوثه العلمية على مدى بضعة أعوام أخرى على أقل تقدير. وقال مدير مشروع "هابل" إن نسبة أمانة المرصد لن تقل عن 80% لغاية عام 2025.

يذكر أن مرصد "هابل" الفضائي الأمريكي أطلق عام 1990 إلى المدار الأرضي، حيث يعمل على ارتفاع 565 كيلومترا.

المصدر: تاس