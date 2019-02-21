 
مباشر

اكتشاف قمر جديد في مجموعتنا الشمسية

الفضاء

اكتشاف قمر جديد في مجموعتنا الشمسية
NASA, ESA and J. Olmsted
اكتشاف قمر جديد
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lhop

اكتشف علماء قمرا صغيرا يدور حول مدار نبتون العملاق، يبلغ قطره 34 كيلومترا فقط، وأطلقوا عليه اسم "هيبوكامب".

ورصد العلماء القمر الجديد عقب دراسة دقيقة للصور القديمة التي أرسلها تلسكوب هابل الفضائي، والتي تظهر الأقمار الستة الأخرى داخل مدار أكبر أقمار نبتون، تريتون.

وكان القمر صغيرا جدا لدرجة أن مركبة "فوياجير 2" لم ترصده عندما حلقت بالقرب من الكوكب، في عام 1989.

ويوصل هذا الاكتشاف العدد الإجمالي للأقمار التي تدور حول نبتون إلى 14 قمرا، وحصل "هيبوكامب" على اسمه من المخلوق البحري في الأساطير اليونانية، وباكتشافه، أصبح أصغر أقمار نبتون.

 ويدور "هيبوكامب" بالقرب من "بروتوس"، ثاني أكبر وأبعد الأقمار الداخلية لنبتون، والذي يبلغ قطره 420 كلم.

إقرأ المزيد
خريطة مذهلة للكون تكشف عن 300 ألف مجرة جديدة
خريطة مذهلة للكون تكشف عن 300 ألف مجرة جديدة

ويقول العلماء من معهد البحث عن الذكاء خارج الأرض "SETI" في ماونتن فيو بولاية كاليفورنيا، في البحث الذي نشر بمجلة "Nature"، إنه من المحتمل أن يكون القمر الجديد قد تشكل من أجزاء من بروتوس بعد اصطدامه بمذنب.

ويشير العلماء إلى أن هذا الاكتشاف يدعم نظرية أن الأقمار الداخلية تشكلت من خلال العديد من التأثيرات بمرور الوقت.

واستخدم الدكتور مارك شوالتر، من معهد البحث عن الذكاء خارج الأرض، وزملاؤه، تقنية معالجة صور متخصصة جديدة عززت حساسية كاميرا هابل.

ومكنت هذه التقنية العلماء من رؤية الأقمار الداخلية على الرغم من السرعة التي تتدافع بها حول نبتون.

وقال شوالتر إن "اكتشاف هيبوكامب سيساهم في فهمنا لتاريخ النظام الداخلي لنبتون".

المصدر: ديلي ميل

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

فيديو...مسن سعودي يتحرش بممرضة