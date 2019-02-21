اكتشاف قمر جديد في مجموعتنا الشمسية

اكتشف علماء قمرا صغيرا يدور حول مدار نبتون العملاق، يبلغ قطره 34 كيلومترا فقط، وأطلقوا عليه اسم "هيبوكامب".

ورصد العلماء القمر الجديد عقب دراسة دقيقة للصور القديمة التي أرسلها تلسكوب هابل الفضائي، والتي تظهر الأقمار الستة الأخرى داخل مدار أكبر أقمار نبتون، تريتون.

Next #SpaceBookLive: Thursday, 21 Feb, 2PM PST. CEO Bill Diamond will be joined by scientist @MarkRShowalter to talk about the recent discovery, published in @nature, of a new moon orbiting Neptune -- #Hippocamp. See our press release for more info: https://t.co/L8eju5LcMtpic.twitter.com/d6R0xlpftr — The SETI Institute (@SETIInstitute) February 21, 2019

Tiny Neptune Moon Spotted by Hubble May Have Broken from Larger Moon - The tiny moon, named #Hippocamp, is unusually close to a much larger Neptunian moon called Proteus. | @MarkRShowalter@naturehttps://t.co/L8eju5LcMtpic.twitter.com/uEEXPjoqDR — The SETI Institute (@SETIInstitute) February 20, 2019

وكان القمر صغيرا جدا لدرجة أن مركبة "فوياجير 2" لم ترصده عندما حلقت بالقرب من الكوكب، في عام 1989.

ويوصل هذا الاكتشاف العدد الإجمالي للأقمار التي تدور حول نبتون إلى 14 قمرا، وحصل "هيبوكامب" على اسمه من المخلوق البحري في الأساطير اليونانية، وباكتشافه، أصبح أصغر أقمار نبتون.

.@HUBBLE_space helps uncover origin of #Neptune's smallest moon. Discovered in 2013, the moon that has now received the official name #Hippocamp, is believed to be a fragment of its larger neighbour Proteus.

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ويدور "هيبوكامب" بالقرب من "بروتوس"، ثاني أكبر وأبعد الأقمار الداخلية لنبتون، والذي يبلغ قطره 420 كلم.

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ويقول العلماء من معهد البحث عن الذكاء خارج الأرض "SETI" في ماونتن فيو بولاية كاليفورنيا، في البحث الذي نشر بمجلة "Nature"، إنه من المحتمل أن يكون القمر الجديد قد تشكل من أجزاء من بروتوس بعد اصطدامه بمذنب.

ويشير العلماء إلى أن هذا الاكتشاف يدعم نظرية أن الأقمار الداخلية تشكلت من خلال العديد من التأثيرات بمرور الوقت.

واستخدم الدكتور مارك شوالتر، من معهد البحث عن الذكاء خارج الأرض، وزملاؤه، تقنية معالجة صور متخصصة جديدة عززت حساسية كاميرا هابل.

ومكنت هذه التقنية العلماء من رؤية الأقمار الداخلية على الرغم من السرعة التي تتدافع بها حول نبتون.

وقال شوالتر إن "اكتشاف هيبوكامب سيساهم في فهمنا لتاريخ النظام الداخلي لنبتون".

المصدر: ديلي ميل