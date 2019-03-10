صاروخ سياحي روسي يعمل بالكحول

أعلن مدير عام شركة "كوسمو كورس" الروسية، بافيل بوشكين، أن الصاروخ الروسي المخصص لإطلاق مركبات فضائية سياحية يتم تزويده بوقود الكحول الإيثيلي.

وأوضح بوشكين قائلا إن الصاروخ سيستخدم المكونات النظيفة بيئيا للوقود، من بينها الأكسيجين السائل والنيتروجين السائل والغازي والكحول الإيثيلي.

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وأفاد بوشكين في وقت سابق في حديث أدلى به لوكالة "تاس" الروسية بأن شركته تعمل على تصميم محرك فضائي خاص بها، سيستخدم في صاروخ يطلق مركبات فضائية سياحية.

ويتوقع أن ينتج أول نموذج تجريبي للمحرك بحلول عام 2020. أما المركبة الفضائية السياحية، فستنقل 6 أشخاص من السياح إلى ارتفاع 200 كيلومتر، يقضون 15 دقيقة في حالة انعدام الجاذبية، ثم يعودون إلى الأرض.

وقد اتفقت الشركة مع إدارة مقاطعة نيجني نوفغورود الروسية على إنشاء قاعدة فضائية خاصة في المقاطعة.

المصدر: تاس