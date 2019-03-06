روسيا تصمم مركبة فضائية نووية

أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية بأن روسيا بصدد تصميم مركبة فضائية تعمل بمحرك نووي، يمكن أن تغير جوهريا السوق الفضائية.

وأوضحت الوكالة أن المركبة الفضائية النووية ستصنع أخذا بالحسبان خبرة تصميم مركبات روسية متعددة الاستخدام، مثل "بوران" و"بور" وكذلك مراحل صاروخ "أنغارا".

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وقالت الوكالة إن شركة "إيسون" التابعة لمؤسسة "سكولكوفو" للمبتكرات، تولت تصميم تلك المركبة فرط الصوتية الفريدة من نوعها، التي ستستخدم أكثر من مرة ويمكن أن تقوم بـ 50 رحلة فضائية بسرعة 7 ماخ (تفوق 7 أضعاف سرعة الصوت) على ارتفاع 160 كيلومترا فوق سطح الأرض. كما بمقدورها إطلاق أقمار صناعية إلى ارتفاع 500 كيلومتر.

أما مركز "كيلديش" الفضائي الروسي، فيعمل منذ عام 2010 بالتعاون مع مؤسسة "روس آتوم" الذرية الروسية على تصميم محرك نووي ستستخدمه المركبة الفضائية الواعدة.

يذكر أن المحرك النووي نفسه يستخدمه صاروخ "بوريفيستنيك" العسكري المجنح، الذي يمكن أن يحلق لمدى غير محدود عمليا، والذي كشف عنه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في رسالته السنوية الموجهة عام 2018 الى الجمعية الفدرالية الروسية.

وسبق لمؤسسة "روس كوسموس" أن كشفت عن مجسم للمركبة الفضائية النووية في معرض" ماكس" الدولي للطيران والفضاء.

المصدر: فيستي. رو