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اليابان تقصف كويكبا في الفضاء (فيديو)

الفضاء

اليابان تقصف كويكبا في الفضاء (فيديو)
Japan Aerospace Exploration Agency
المسبار هيابوسا 2 يقصف كويكب ريوغو
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نشرت وكالة الفضاء اليابانية شريط فيديو على موقع يوتيوب، أعلنت فيه عن نجاح إطلاق مسبار "هيابوسا-2" لرصاصة تنتاليوم، وزنها خمسة غرامات، والتقط مواد متطايرة بسبب الانفجار.

وتتضمن خطة العلماء إنشاء فوهة في جسم الكويكب "ريوغو" ومن ثم هبوط المسبار "هيابوسا-2" مرة ثانية على سطحه لأخذ عينات من تربته.

يذكر أن المسبار "هيابوسا-2" أطلق، في ديسمبر 2014 بواسطة الصاروخ "H-IIA 202". وفي حزيران 2018، بلغ مدار الكويكب وبدأ يدور حوله لدراسته، على أن تنتهي مهمته ويعود إلى الأرض في ديسمبر 2020.

المصدر: لينتا. رو

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