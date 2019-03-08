 
مباشر

"قزم أحمر" يحير علماء الفلك!

الفضاء

© Wikimedia Commons
"قزم أحمر" يحير علماء الفلك!
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ljx3

كشفت دراسة جديدة أن مراقبي الفضاء رصدوا تعتيما غير متناظر، دام يوما كاملا، لضوء نجم اكتُشف مؤخرا.

ولوحظ ميل النجم "EPIC 204376071" إلى التعتيم بنسبة تصل إلى 80% لمدة يوم كامل، قبل سطوعه مرة أخرى بمعدل أبطأ من معدل التعتيم.

إقرأ المزيد
ناسا ترصد ظاهرة كونية مذهلة في مجرة غريبة
"ناسا" ترصد ظاهرة كونية مذهلة في مجرة غريبة (صورة)

ويقع النجم، الذي يبلغ عمره نحو 10 ملايين سنة، على بعد 440 سنة ضوئية من الأرض.

ولاحظ الباحثون أنه بعد التعتيم، بدا النجم هادئا خلال 160 يوما من مراقبته عبر مركبة ناسا الفضائية "كيبلر"، أثناء مهمة K2.

وبدت ظاهرة التعتيم، المعروفة باسم الاستثارة، غير متناظرة. ويعتقد فريق البحث أن "قرصا دائريا من مادة مغبرة مثبتة إلى جسم صغير يدور حول النجم المضيف"، يمكن أن يكون السبب وراء التعتيم الحاصل.

ووصف العلماء النجم "EPIC 204376071" بأنه قزم أحمر صغير وخافت، مع كتلة ودرجة حرارة منخفضة.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بالفيديو.. تهنئة بوتين للنساء بيومهن العالمي