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شركة سياحة روسية تنشئ قاعدة فضائية وتختبر محركا صاروخيا

الفضاء

شركة سياحة روسية تنشئ قاعدة فضائية وتختبر محركا صاروخيا
Vk.com
صورة من أرشيف
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تعتزم شركة "روس كورس" الروسية المتخصصة في تطوير السياحة الفضائية اختبار محرك صاروخي خاص بها، بحلول عام 2020.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن مدير عام الشركة، بافيل بوشكين، قوله: "نخطط لبدء الاختبار الناري للمحرك في منتصف العام المقبل، وربما قبل ذلك. أما مجسمه فسنطلع عليه العام الجاري".

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وحسب المدير العام، فإن اختبار المحرك الصاروخي الفضائي سيجري في قاعدة فضائية خاصة سيتم إنشاؤها في مقاطعة نيجني نوفغورود الروسية.

وقال بوشكين، إن شركته مستعدة في المستقبل لبيع محركاتها الصاروخية. وأوضح أن المحرك سيستخدم في كبسولة ستنقل السياح الفضائيين.

وكان مصدر في إدارة مقاطعة نيجني نوفغورود الروسية قد أفاد في وقت سابق، بأن المقاطعة والشركة وقعتا اتفاقية تعاون في مجال إنشاء قاعدة فضائية خاصة.

وكان المكتب الصحفي في إدارة المقاطعة قد أكد تلك المعلومات لوكالة "تاس" الروسية.

 المصدر: تاس

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