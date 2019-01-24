نجاح الاختبار العاشر لمركبة "New Shepard" الفضائية السياحية

اختبرت شركة "Blue Origin" الأمريكية، يوم الأربعاء 23 يناير الجاري، مركبتها "New Shepard" الفضائية السياحية للمرة العاشرة.

وأفادت الشركة في صفحتها على "تويتر" بنجاح الاختبار، مشيرة إلى أن كبسولة مخصصة لطاقم المركبة وسياحها هبطت على الأرض بمظلات خاصة.

وحملت المركبة هذه المرة على متنها 9 أجهزة اختبارية، صممها العلماء في مختلف الجامعات الأمريكية، وكذلك الخبراء في المراكز التابعة لوكالة "ناسا".

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وكان من المخطط أولا لإطلاق المركبة إلى المدار المنخفض جدا، في 18 ديسمبر الماضي، لكن، تأجل إطلاق المركبة لسوء الطقس.

يذكر أن رئيس قسم المبيعات في الشركة، أريان كورنل، كان قد أعلن عن نية شركته إطلاق السياح إلى المدار المنخفض جدا للأرض مطلع العام الجاري، مشيرا إلى أن سعر تذكرة واحدة للرحلة الفضائية السياحية سيبلغ 200-300 ألف دولار، مع العلم أن المركبة ستحمل على متنها 6 سياح.

المصدر: تاس