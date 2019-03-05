رائدة أمريكية تزداد طولا في الفضاء

يبدو أن البقاء في بيئة الجاذبية الصغرى قد يجعلك أطول بالفعل، وفقا لما صرحت به رائدة الفضاء الأمريكية، آن ماكلين، عبر حسابها على تويتر.

وقالت ماكلين إن طولها ازداد 5 سنتيمترات إضافية منذ وصولها إلى محطة الفضاء الدولية، في سبتمبر الماضي.

Earth will learn a lot during his busy week on @Space_Station - today he kept me company while we checked our suit sizing to account for space growth (I am 2 inches taller than when I launched!), then we did some translation adaptation. pic.twitter.com/A89tJauyQu — Anne McClain (@AstroAnnimal) March 4, 2019

وسبق أن أعلن رائد الفضاء الياباني، نوريشيجي كاناي، في العام الماضي، عن زيادة في طوله بنحو 9 سنتيمترات، خلال تواجده في الفضاء، لكنه اعتذر عن ذلك الإعلان في وقت قصير، قائلا إنه قاس طوله بعد تساؤل قائده عن هذا النمو، ووجد أنه زاد سنتيمترين فقط مقارنة بطوله على الأرض.

إقرأ المزيد

وتعد الزيادة في طول بعض رواد الفضاء أمرا مؤقتا، ويرجع ذلك إلى استقامة العمود الفقري إلى حد ما في غياب الجاذبية، ولا تتعدى هذه الزيادة عادة سنتيمترين، وتختفي فور العودة إلى الأرض.

وتتواجد ماكلين على متن المحطة الفضائية الدولية مع الرائد الروسي، أوليغ كونونينكو، وهو قائد الطاقم، بالإضافة إلى الرائد الكندي ديفيد سان جاك، في انتظار أن ينضم إليهم في الأسبوع المقبل: الروسي أليكسي أوفتشينين، والأمريكيين، نيك هيغ وكريستينا كوك.

المصدر: RT