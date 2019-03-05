 
مباشر

رائدة أمريكية تزداد طولا في الفضاء

الفضاء

رائدة أمريكية تزداد طولا في الفضاء
AFP NASA
رائدة أمريكية تعلن عن اكتسابها طولا إضافيا في الفضاء
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ljn5

يبدو أن البقاء في بيئة الجاذبية الصغرى قد يجعلك أطول بالفعل، وفقا لما صرحت به رائدة الفضاء الأمريكية، آن ماكلين، عبر حسابها على تويتر.

وقالت ماكلين إن طولها ازداد 5 سنتيمترات إضافية منذ وصولها إلى محطة الفضاء الدولية، في سبتمبر الماضي.

وسبق أن أعلن رائد الفضاء الياباني، نوريشيجي كاناي، في العام الماضي، عن زيادة في طوله بنحو 9 سنتيمترات، خلال تواجده في الفضاء، لكنه اعتذر عن ذلك الإعلان في وقت قصير، قائلا إنه قاس طوله بعد تساؤل قائده عن هذا النمو، ووجد أنه زاد سنتيمترين فقط مقارنة بطوله على الأرض.

إقرأ المزيد
رائد الفضاء الياباني في صورة تذكارية مع رائدي فضاء روسي وأمريكي
رائد الفضاء الياباني يعتذر عن خبر كاذب حول زيادة طوله

وتعد الزيادة في طول بعض رواد الفضاء أمرا مؤقتا، ويرجع ذلك إلى استقامة العمود الفقري إلى حد ما في غياب الجاذبية، ولا تتعدى هذه الزيادة عادة سنتيمترين، وتختفي فور العودة إلى الأرض.

وتتواجد ماكلين على متن المحطة الفضائية الدولية مع الرائد الروسي، أوليغ كونونينكو، وهو قائد الطاقم، بالإضافة إلى الرائد الكندي ديفيد سان جاك، في انتظار أن ينضم إليهم في الأسبوع المقبل: الروسي أليكسي أوفتشينين، والأمريكيين، نيك هيغ وكريستينا كوك.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

هذه هي حقيقة تكريم ماكرون لطبيب سوري.. تعرف على قصته الكاملة منه شخصيا