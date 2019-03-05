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اختبار أول أقنعة واقية من الغاز على متن المحطة الفضائية الدولية

الفضاء

اختبار أول أقنعة واقية من الغاز على متن المحطة الفضائية الدولية
youtube/Jared Owen
صورة أرشيفية
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ارتدى أفراد طاقم المحطة الفضائية الدولية لأول مرة أقنعة غاز فضائية روسية الصنع، خلال التحام مركبة "Crew Dragon" الأمريكية بالمحطة الفضائية الدولية.

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وجاء في بيان نشرته مؤسسة "روس كوسموس" الروسية أن مركبة "Crew Dragon" الأمريكية غير المأهولة وصلت المحطة الفضائية الدولية، في 3 مارس الجاري.

وكان في استقبال المركبة رواد الفضاء: الروسي، أوليغ كونونينكو، والأمريكية، آن ماكلاين، والكندي، دافيد سان-جاك، الذين فتحوا بعد التحام المركبة بالمحطة بساعتين فتحات تربط بين المحطة والمركبة، وهم يرتدون أقنعة الغاز الفضائية الروسية، من طراز "إي بي كا" (قناع الغاز الفضائي العازل).

وأشار البيان إلى أن الأقنعة الفضائية الواقية من الغاز  مخصصة لحماية أجهزة التنفس والبصر لرواد الفضاء من الغازات السامة والبخار. وأضاف البيان أن رائدي الفضاء أوليغ كونونينكو، ودافيد سان-جاك، كانا قد اختبرا الأقنعة في وقت سابق.

المصدر: تاس

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