اكتشاف تيارات "الشراغيف" على الشمس

اكتشف علماء الفلك تيارا على الشمس سمي بالصدمة الزائفة "pseudo-shock"، يخرج من مناطق ذات مجال مغناطيسي مكثف، ويتكون من البلازما فقط.

إقرأ المزيد

ويفيد موقع "Phys.org" بأن العلماء حللوا بيانات حصلوا عليها بمساعدة جهاز "ناسا" الفضائي "IRIS" المخصص لدراسة الشمس، ولاحظوا تدفق تيارات طويلة من البقع الشمسية، وهي مناطق باردة نسبيا على سطح الشمس ذات مجال مغناطيسي نشط جدا.

ويصل طول هذه التيارات إلى 5 آلاف كيلومتر وهي في مقدمتها أسمك، ما يجعلها تشبه الشراغيف (الشرغوف هو فرخ الضفدع).

وبينت نتائج النمذجة الكمبيوترية أن هذه التيارات تحمل كمية كبيرة من الطاقة لتسخين الطبقة الخارجية للغلاف الجوي للشمس. ووفقا للعلماء، فإن هذه التيارات تظهر نتيجة عودة الاتصال المغناطيسي، بعد انقطاع خطوط القوة في البلازما وتعود لتلتحم بشكل مختلف من جديد.

المصدر: لينتا. رو