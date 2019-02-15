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ناسا تعلن عن إطلاق مهمة جديدة لاستكشاف كيفية ولادة الكون

الفضاء

ناسا تعلن عن إطلاق مهمة جديدة لاستكشاف كيفية ولادة الكون
NASA/Caltech
ناسا تعلن عن إطلاقها مهمة جديدة لاستكشاف كيفية ولادة الكون
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أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" عن مهمة جديدة لتلسكوب فضائي مخصص لفهم أصول الحياة والكون.

وسينطلق التلسكوب الفضائي المسمى "Spectro-Photometer"، والذي يمكن تعريفه أيضا باسم "Epoch of Reionization and Ices Explorer"، أو اختصارا باسم "SphereX"، في عام 2023، بهدف استكشاف كيف بدأ الكون، وقد خصصت الوكالة 242 مليون دولار لتمويل المشروع، من دون احتساب مصاريف عملية الإطلاق.

وبمجرد أن يصل "SphereX" إلى مداره المحدد، فإنه سيبدأ في المراقبة وجمع البيانات المتعلقة بأكثر من 300 مليون مجرة، بعضها يبعد عن الأرض ما يصل إلى 10 مليارات سنة ضوئية، بالإضافة إلى 100 مليون نجم في مجرتنا درب التبانة، كل 6 أشهر.

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وسيستخدم التلسكوب تكنولوجيات مأخوذة من الأقمار الصناعية الأرضية ومركبات المريخ الفضائية، لمسح السماء في الضوء البصري والضوء القريب من الأشعة تحت الحمراء.

وبما أنه سيستخدم 96 طولا موجيا، فإنه سيمنح وكالة الفضاء الأمريكية طريقة لإنشاء خارطة سماء تفصيلية للغاية مع دقة أعلى بكثير من الخرائط السابقة.

والأهداف الرئيسة للتلسكوب هي البحث عن الماء والجزيئات العضوية في مجرة درب التبانة، كما سيبحث عن مكونات الحياة في المناطق التي تولد فيها النجوم، وكذلك في الأقراص حول النجوم التي تشكل كواكب جديدة.

المصدر: إنغيدجت

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