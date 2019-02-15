ناسا تعلن عن إطلاق مهمة جديدة لاستكشاف كيفية ولادة الكون

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" عن مهمة جديدة لتلسكوب فضائي مخصص لفهم أصول الحياة والكون.

وسينطلق التلسكوب الفضائي المسمى "Spectro-Photometer"، والذي يمكن تعريفه أيضا باسم "Epoch of Reionization and Ices Explorer"، أو اختصارا باسم "SphereX"، في عام 2023، بهدف استكشاف كيف بدأ الكون، وقد خصصت الوكالة 242 مليون دولار لتمويل المشروع، من دون احتساب مصاريف عملية الإطلاق.

Introducing SPHEREx: It's a new 2-yr space mission that will survey 100s of millions of galaxies near and far to help astronomers understand both how our universe evolved and how common the ingredients for life are in our galaxy’s planetary systems. More: https://t.co/qSlb5QqVWXpic.twitter.com/lP2kENPLbT — NASA (@NASA) February 13, 2019

وبمجرد أن يصل "SphereX" إلى مداره المحدد، فإنه سيبدأ في المراقبة وجمع البيانات المتعلقة بأكثر من 300 مليون مجرة، بعضها يبعد عن الأرض ما يصل إلى 10 مليارات سنة ضوئية، بالإضافة إلى 100 مليون نجم في مجرتنا درب التبانة، كل 6 أشهر.

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وسيستخدم التلسكوب تكنولوجيات مأخوذة من الأقمار الصناعية الأرضية ومركبات المريخ الفضائية، لمسح السماء في الضوء البصري والضوء القريب من الأشعة تحت الحمراء.

وبما أنه سيستخدم 96 طولا موجيا، فإنه سيمنح وكالة الفضاء الأمريكية طريقة لإنشاء خارطة سماء تفصيلية للغاية مع دقة أعلى بكثير من الخرائط السابقة.

والأهداف الرئيسة للتلسكوب هي البحث عن الماء والجزيئات العضوية في مجرة درب التبانة، كما سيبحث عن مكونات الحياة في المناطق التي تولد فيها النجوم، وكذلك في الأقراص حول النجوم التي تشكل كواكب جديدة.

المصدر: إنغيدجت