روسيا والسعودية تضعان الخطوط العريضة للتعاون الفضائي

نشر مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الروسية، دميتري روغوزين، تغريدة جاء فيها أن روسيا والمملكة العربية السعودية بصدد وضع برنامج للتعاون في مجال الفضاء.

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وقال روغوزين: "قررنا مع الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الذي تولى نهاية العام الماضي رئاسة الوكالة الفضائية السعودية، وضع برنامج التعاون بين البلدين في مجال الفضاء". وأشار روغوزين إلى أن الأمير سلطان بن سلمان كان منذ أعوام طيارا عسكريا ورائد فضاء.

صورة فوتوغرافية من صفحة دميتري روغوزين على تويتر

يذكر أن المملكة العربية السعودية أعلنت، نهاية ديسمبر الماضي، عن استحداث وكالة فضائية ترأسها الأمير سلطان بن سلمان عبد العزيز، حفيد مؤسس الدولة السعودية الملك عبد العزيز .

وكان سلطان بن سلمان طيارا عسكريا كما بات أول رائد فضاء في العالم العربي، بعد أن قام عام 1985 برحلة على متن مكوك شاتل الأمريكي.

المصدر: تاس