 
مباشر
عاجل
قائد الحرس الثوري الإيراني: الرد على تفجير زاهدان لن يقتصر على حدود إيران

روسيا والسعودية تضعان الخطوط العريضة للتعاون الفضائي

الفضاء

روسيا والسعودية تضعان الخطوط العريضة للتعاون الفضائي
Sputnik Valery Melnikov
العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز ودميتري روغوزين
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lgbs

نشر مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الروسية، دميتري روغوزين، تغريدة جاء فيها أن روسيا والمملكة العربية السعودية بصدد وضع برنامج للتعاون في مجال الفضاء.

إقرأ المزيد
رئيس مؤسسة "روس كوسموس" دميتري روغوزين
روغوزين يبحث مع العاهل البحريني مستقبل التعاون الفضائي بين البلدين

وقال روغوزين: "قررنا مع الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الذي تولى نهاية العام الماضي رئاسة الوكالة الفضائية السعودية، وضع برنامج التعاون بين البلدين في مجال الفضاء". وأشار روغوزين إلى أن الأمير سلطان بن سلمان كان منذ أعوام طيارا عسكريا ورائد فضاء.

صورة فوتوغرافية من صفحة دميتري روغوزين على تويتر
الأمير سلطان بن سلمان ودميتري روغوزين

يذكر أن المملكة العربية السعودية أعلنت، نهاية ديسمبر الماضي، عن استحداث وكالة فضائية ترأسها الأمير سلطان بن سلمان عبد العزيز، حفيد مؤسس الدولة السعودية الملك عبد العزيز .

وكان سلطان بن سلمان طيارا عسكريا كما بات أول رائد فضاء في العالم العربي، بعد أن قام عام 1985 برحلة على متن مكوك شاتل الأمريكي.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

شارك في غسلها وتجول فوق سطحها.. محمد بن سلمان يزور الكعبة