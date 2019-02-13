روغوزين يبحث مع العاهل البحريني مستقبل التعاون الفضائي بين البلدين

بحث مدير عام مؤسسة "روس كوسموس"، دميتري روغوزين، مع العاهل البحريني، حمد بن عيسى آل خليفة، آفاق التعاون بين البلدين في المجال الفضائي.

С Его Величеством Королем Бахрейна Хамадом ибн Иса Аль Халифа делегация @roscosmos обсудила перспективы сотрудничества в космосе и использования результатов космической деятельности для развития отраслей национальной экономики pic.twitter.com/z4PxgqRjS3 — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) February 12, 2019

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ونشر مدير المؤسسة الروسية تغريدة على صفحته في تويتر، جاء فيها أن وفد مؤسسة "روس كوسموس" الروسية، بحث مع ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة آفاق تطوير التعاون في الفضاء، وسبل استخدام ذلك في تطوير الاقتصاد البحريني.

وتأتي الزيارة ضمن جولة خليجية يقوم بها رئيس مؤسسة "روس كوسموس"، بحث فيها سبل تعزيز العلاقات مع دول الخليج في مجال الفضاء، وأكّد خلال زيارته مركز محمد بن راشد للفضاء في دبي على عزم "روس كوسموس" تطوير وتعزيز علاقات الشراكة والتعاون مع دول الشرق الأوسط.

المصدر: تاس