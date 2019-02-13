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روغوزين يبحث مع العاهل البحريني مستقبل التعاون الفضائي بين البلدين

الفضاء

روغوزين يبحث مع العاهل البحريني مستقبل التعاون الفضائي بين البلدين
Sputnik Vladimir Trefilov
رئيس مؤسسة "روس كوسموس" دميتري روغوزين
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بحث مدير عام مؤسسة "روس كوسموس"، دميتري روغوزين، مع العاهل البحريني، حمد بن عيسى آل خليفة، آفاق التعاون بين البلدين في المجال الفضائي.

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ونشر مدير المؤسسة الروسية تغريدة على صفحته في تويتر، جاء فيها أن وفد مؤسسة "روس كوسموس" الروسية، بحث مع ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة آفاق تطوير التعاون في الفضاء، وسبل استخدام ذلك في تطوير الاقتصاد البحريني.

وتأتي الزيارة ضمن جولة خليجية يقوم بها رئيس مؤسسة "روس كوسموس"، بحث فيها سبل تعزيز العلاقات مع دول الخليج في مجال الفضاء، وأكّد خلال زيارته مركز محمد بن راشد للفضاء في دبي على عزم "روس كوسموس" تطوير وتعزيز علاقات الشراكة والتعاون مع دول الشرق الأوسط.

المصدر: تاس

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