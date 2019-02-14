الولايات المتحدة تتهم روسيا بتصميم أقمار صناعية قاتلة

أصدرت إدارة الاستخبارات العسكرية الأمريكية تقريرا جاء فيه أن الأقمار الصناعية المفتشة الروسية، قد تستخدم لتدمير أقمار صناعية أجنبية.

وقال التقرير إن تلك الأقمار الصناعية المفتشة تخصص حسب الخبراء الروس لتشخيص الحالة التقنية للأقمار الصناعية الروسية.

لكن الخبراء الأمريكيين يقولون إن تلك الأقمار قادرة على الاقتراب من أجهزة فضائية أخرى لتشخيص حالتها التقنية، وإصلاحها إذا اقتضى الأمر، إلا أن نفس التكنولوجيا يمكن أن تستخدم لتعطيل عمل الأقمار الصناعية الأجنبية.

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وضرب الخبراء الأمريكيون مثلا قمرا صناعيا روسيا للتفتيش وفحص الأقمار، أطلق عام 2017 إلى مدار الأرض، وتوصلوا إلى أن تصرف القمر الصناعي في مدار الأرض لم يتفق مع الهدف المعلن عنه مسبقا.

يذكر أن روسيا صممت منصة فضائية في مصلحة وزارة الدفاع وأطلقت، في 23 يونيو عام 2017، من قاعدة "بليسيتسك" الفضائية الروسية. وكانت الغاية من إطلاقها إجراء تجربة علمية من شأنها تفتيش قمر صناعي روسي باستخدام قمر مفتش تطلقه المنصة في الفضاء.

وقد تحققت تلك التجربة في أكتوبر من العام نفسه، عندما اقترب القمر المفتش من آخر إلى أدنى مسافة ممكنة وقام بفحصه وتقييم حالته.

المصدر: فيستي. رو