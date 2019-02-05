بالصور والفيديو.. السعودية تطلق قمرها الصناعي الأول للاتصالات

أطلقت السعودية قمرها الصناعي الأول للاتصالات من قاعدة "كورو" في إقليم غوبانا الفرنسي، والواقع إلى الشمال الشرقي من أمريكا الجنوبية "اللاتينية".

وأشارت وسائل الإعلام السعودية، إلى أن وزن القمر "SGD1"، لحظة الإطلاق بلغ 6.5 طن، وأن القمر تعود ملكيته بالكامل للسعودية، وسيجري تشغيله عن طريق محطات أرضية في المملكة.

عاجل | إطلاق أول قمر صناعي سعودي للاتصالات من قاعدة كورو في إقليم غويانا الفرنسي. #فوق_هام_السحب#الإخبارية_عاجلpic.twitter.com/BLpspyTAb9 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 5, 2019

وسيساهم القمر بتقديم تطبيقات متعددة، تشمل اتصالات النقل التلفزيوني، والهاتف، والإنترنت، والاتصالات العسكرية الآمنة، وتوفير الاتصالات للمناطق شبه النائية والمناطق المنكوبة.

وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وخلال زيارته مقر شركة "لوكهيد مارتن" في وادي السيليكون بمدينة سان فرانسيسكو الأمريكية، في أبريل الماضي، وقع على القطعة الأخيرة من القمر السعودي للاتصالات الأول، وكتب على إحدى قطعه عبارة "فوق هام السحب".

#فيديو_عاجل: لحظة إطلاق أول قمر صناعي سعودي للاتصالات من قاعدة كورو في إقليم غويانا الفرنسي#فوق_هام_السحب#الإخبارية_عاجلpic.twitter.com/ZGPCdpj6pr — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 5, 2019

من جانبه، أشاد نائب الرئيس التنفيذي لشركة "لوكهيد مارتن" الدولية، ريتشارد إدواردز، بالعلاقات الاستراتيجية التي تربط الشركة بالمملكة، وقال: "يأتي نجاح إطلاق هذا القمر الصناعي كخطوة مهمة في علاقاتنا مع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، وهي علاقات قائمة على الابتكار والعلوم والتقنية وتنمية الموارد البشرية".

وتضمن مشروع القمر السعودي للاتصالات الذي جرى تطويره بالتعاون مع الشركة، تأهيل عددا من المهندسين السعوديين وفق المعايير التي تعتمدها الشركة لمنتسبيها في جميع مراحل التصنيع والاختبار، بهدف نقل خبرات التصنيع والاختبارات الخاصة بتقنيات الأقمار الصناعية الضخمة والمخصصة للاتصالات الفضائية في المدار الثابت.

المصدر: واس + الإخبارية