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قتل مراهق بأسلوب وحشي في لندن

مجتمع

قتل مراهق بأسلوب وحشي في لندن
You-Tube: Around The World
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عثرت الشرطة البريطانية على جثة مراهق في جنوب العاصمة لندن، كان قد طعن بالسكاكين حتى الموت.

وعثرت الشرطة على جثة الضحية (19 عاما) في شارع ويستبريدج، وآثار طعنات السكين ظاهرة عليها.

ومع حضور عناصر الشرطة والإسعاف إلى المكان، لم يتمكن المسعفون من إنقاذ المراهق وأعلن رسميا عن وفاته في موقع الجريمة.

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وفي إطار ما سبق، أعلنت الشرطة أنها لم تعتقل أي مشتبه به حتى الآن، في حين يبحث المحققون عن شهود عيان محتملين، ربما لاحظوا أمرا غريبا يدل الشرطة على الفاعل.

ومع إعلان الوفاة، قامت الشرطة بإبلاغ أقارب الضحية، وتقرر إجراء تشريح وفحص طبي للجثة، قريبا.

ولوحظ في السنوات الأخيرة ازدياد حوادث الطعن في مدينة لندن وضواحيها، الظاهرة العنيفة التي تحاول الشرطة البريطانية التعامل معها، حيث نشرت مؤخرا دوريات أمن إضافية في أنحاء المدينة.

المصدر: BBC News

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