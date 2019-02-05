أشهر لعبة رقمية تدفع مراهقا للانتحار

انتحر مراهق هندي مدمن بشدة على اللعبة الرقمية الشهيرة "PUBG"، بعد أن حرمته عائلته من استخدام هاتفه الذكي في ممارسة اللعبة.

وعثرت العائلة على المراهق وقد شنق نفسه عبر مروحة هوائية معلقة في سقف غرفته، في حين عرف عنه إدمانه على لعبة "PUBG"، التي يشارك فيها 100 لاعب في آن واحد، غالبيتهم يستخدمون هواتفهم الذكية للعب.

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وفي إطار ما سبق، طالب طفل هندي رسميا، المحكمة العليا في مومباي بحجب اللعبة، مشيرا إلى أنها "تحرض على العنف والبلطجة"، في حين أكد محامي الطفل أنه طلب من السلطات تأسيس لجنة متخصصة في مراقبة الألعاب الرقمية التي تحتوي على "مواد عنيفة".

وكان رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي، قد أشار مؤخرا إلى لعبة "PUBG" خلال لقاء سنوي مع مجموعة من الشباب الصغار وأهاليهم، قبيل قدوم الامتحانات الرسمية في البلاد.

وخلال اللقاء السنوي، سألت إحدى الأمهات مودي عن نصيحته حول التعامل مع طفلها الذي يزيد تعلقه بالألعاب الرقمية يوما بعد يوم، ليرد عليها رئيس الوزراء بسرعة ويسألها: "هل يلعب طفلك (PUBG)؟".

المصدر: Sputnik News