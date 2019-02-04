بدء محاكمة الشابة السويدية التي أوقفت طرد لاجئ في المطار

تبدأ السلطات السويدية، اليوم الاثنين، بمحاكمة الناشطة، إيلين إرسين، بسبب حادثة منعها طرد لاجئ أفغاني في مطار غوثينبيرغ الدولي.

واستطاعت الناشطة إيقاف طرد اللاجئ عندما احتجت داخل الطائرة التي كانت تستقلها رفقته إلى اسطنبول، ورفضت الجلوس في مقعدها حتى أنزل الرجل من الطائرة، كما صورت وبثت الحادثة بشكل مباشر باستخدام هاتفها الذكي.

وذكرت مصادر محلية أن تدخل إرسين قد يعرضها لعقوبة مادية أو سجن لمدة 6 أشهر، كحد أقصى، بسبب خرقها قوانين الطيران، في حين ترفض الشابة السويدية التهم الموجهة إليها.

وكانت قناة "Real Stories" على يوتيوب، قد نشرت مؤخرا فيلما وثائقيا تمثيليا عن الحادثة، أطلقت عليه "Grounded"، وشاركت إرسين شخصيا في إنتاجه.

كما تجب الإشارة إلى أن الرجل الأفغاني المبعد، حكم عليه سابقا بالسجن لمدة 9 أشهر، بسبب ممارسته "العنف المنزلي" ضد زوجته وأطفاله المقيمين في السويد أيضا.

المصدر: Sputnik News