سجن شرطي استخدم قاعدة بيانات سرية لـ "سبب عاطفي"

سجنت السلطات الأسترالية شرطيا استخدم قاعدة بيانات سرية تابعة لجهاز الشرطة، بغية الاستفسار عن شابات تواصل معهن عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأصدر القضاء الأسترالي حكما بسجن الشرطي، أدريان تريفور مور، مدة 6 أشهر، بالإضافة إلى تغريمه ماديا، وذلك لخرقه الثقة المهنية واستحواذه على مواد إباحية غير شرعية.

وأقر الشرطي الأسترالي أنه مذنب في 180 تهمة موجهة إليه، 177 منها كانت بخصوص دخوله غير الشرعي لقاعدة بيانات الشرطة.

وفي إطار ما سبق، استفسر مور بين عامي 2006 و2018، عن معلومات خاصة بـ 92 امرأة تواصل مع غالبيتهم عبر تطبيق "Tinder" الشهير.

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كما عثر المحققون في منزل الشرطي على صور ومقاطع فيديو تحوي مواد إباحية لنساء يمارسن الجنس مع الحيوانات.

وكشف أمر مور أول مرة عندما اشتكت إحدى ضحاياه للشرطة في عام 2018، ما تسبب بفتح تحقيق أمني داخلي انتهى باستقالة الشرطي.

وفي دفاعه عن موكله، أكد محامي الشرطي أن تصرفات مور لا تتجاوز حقيقة إجرائه بحثا استقصائيا بسيطا قبل لقائه النساء، في حين وصفت لجنة الادعاء أن التجاوزات تعد "خرقا جسيما ومستداما للثقة".

المصدر: RT