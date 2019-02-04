هدية "لا تقدر بثمن" من الملكة إليزابيث إلى حفيدها المفضل

ذكرت تقارير عديدة مؤخرا أن ميغان ماركل والأمير هاري سينتقلان من قصر كنسينغتون إلى منزل فروغمور الريفي في وندسور، الشهر المقبل قبل ولادة طفلهما الأول.

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وينتظر الثنائي بفارغ الصبر اليوم الذي سيكون فيه منزلهما الجديد جاهزا، حيث أنه يخضع حاليا للتجديد.

ومع استقرارهم بشكل نهائي في المنزل الجديد، ستكون في انتظارهم هدية مدهشة من الملكة إليزابيث الثانية.

ووفقا للتقارير، فإن الزوجين الملكيين حصلا على هدية مميزة من الملكة، لا تقدر بثمن، حيث كشفت مجلة "Vanity Fair" أن دوق ودوقة ساسيكس قد دُعيا إلى اختيار عدة أعمال فنية من مجموعة الملكة الخاصة لتعليقها في منزلهما الجديد.

وقال أحد المطلعين على أخبار القصر: "تم إخبار ميغان وهاري بأنه بإمكانهما اختيار بعض الأعمال الفنية النادرة من أجل منزل فروغمور الريفي".

وسيكون لدى دوق ودوقة ساسيكس تشكيلة واسعة من اللوحات الفنية للاختيار بينها، حيث تعد مجموعة "The Royal Art Collection" أكبر مجموعة أعمال فنية خاصة في العالم.

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وتضم المجموعة 50 لوحة من أعمال كاناليتو، وحوالي 600 من رسومات ليوناردو دا فينشي و20 قطعة على الأقل من أعمال مايكل أنجيلو.

وهناك أيضا العديد من الأعمال المعاصرة ضمن المجموعة، من أمثال أندي وارهول وأنيش كابور.

وسبق أن سمحت الملكة للأمير ويليام وزوجته كيت ماديلتون باختيار لوحات لمنزلهما "Amner Hall" في نورفولك وقصر كنسينغتون، عقب حفل الزفاف.

المصدر: ميرور