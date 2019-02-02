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مصفف شعر يشوه وجه زبونته بالليزر (صورة)

مجتمع

مصفف شعر يشوه وجه زبونته بالليزر (صورة)
twitter.com/@EssentialGoals
صورة أرشيفية
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اعتقلت الشرطة الأمريكية مصفف شعر ومالك صالون تجميل، شوه وجه امرأة بعد أن أجرى لها عملية تجميلية غير ناجحة.

وذكر موقع "NJ.com"، أن الحادث وقع في مدينة باليساديس بارك الأمريكية بولاية نيوجرسي، حيث أفادت المرأة المتضررة، بأن مالك صالون تصفيف الشعر، يونغ هوان تشوي، البالغ من العمر 72 عاما، أجرى لوجهها عملية تجميل باستخدام الليزر.

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وبينت تحريات السلطات المختصة، أن تشوي لا يحمل شهادة طبية أو إذنا لإجراء مثل هذه العمليات. وتم اعتقال تشوي بتهمة التعدي وتقديم خدمات طبية دون ترخيص.

ولم يتم تحديد طبيعة العملية التي تركت ندبات على وجه المرأة. وتستخدم جراحة الليزر، عادة، لمكافحة التجاعيد ولإزالة التصبغات الجلدية.

المصدر: لينتا. رو

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