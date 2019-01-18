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عمره 6 سنوات.. شاهد أصغر حلاق نسائي في العالم!

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عمره 6 سنوات.. شاهد أصغر حلاق نسائي في العالم!
twitter.com/@pochtas08010914
جيانغ هونغ تشي - أصغر حلاق في العالم
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انتشر في شبكة الإنترنت فيديو جديد يصور طفلا في السادسة من عمره، يستعرض مهاراته في تصفيف شعر السيدات.

وذكرت صحيفة ديلي ميل، أن والدي الطفل، جيانغ هونغ تشي، عرفا ابنهما الصغير عندما كان في الرابعة من عمره على مهنة تصفيف الشعر، لأنهما يملكان صالون تجميل في مدينة سوينينغ الصينية.

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وساعد الصغير في تعلمه هذه المهنة الدقيقة كبار الحرفيين الذين يعملون في الصالون، ومن ثم بدأ بخدمة الزبائن لوحده دون أي مساعدة.

وصور والدا جيانغ طفلهما ذا السنوات الست، وهو يعمل في تصفيف الشعر، ونشرا مجموعة مقاطع فيديو لصغيرهما المصفف على موقع "Kuaishou" الصيني.

وتظهر مشاهد الفيديو قص الطفل لنهايات خصل شعر فتاة، ومن ثم تصفيفه باستخدام مجموعة من أدوات التصفيف التقليدية.

وسرعان ما حقق الفيديو الشهرة للصيني الصغير، حيث أصبح عدد متابعيه على حسابه في الموقع الصيني أكثر من 1.5 مليون شخص.

المصدر: ديلي ميل

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