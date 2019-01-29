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سيدة تعلق في مصعد طوال عطلة نهاية الأسبوع

مجتمع

سيدة تعلق في مصعد طوال عطلة نهاية الأسبوع
You-Tube: YesFunnyYes
صورة تعبيرية
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أنقذت قوات الدفاع المدني في مدينة نيويورك سيدة أمريكية أمضت عطلة نهاية الأسبوع عالقة في مصعد في منزل سكني خاص.

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ودخلت السيدة، ماريتز فوتاليزا، المصعد، يوم الجمعة 25 يناير الجاري، أثناء زيارة عمل لمنزل رئيسها، الملياردير الأمريكي، وارن ستيفانز.

وكان أفراد عائلة ستيفانز خارج نيويورك خلال عطلة الأسبوع الماضية، حيث بقيت ماريتز وحيدة في المنزل ذلك المساء، لإنهاء بعض الالتزامات المهنية.

ولسوء الحظ، لم يعلم أحد بأمر ماريتز إلا مع حلول يوم الاثنين 28 يناير الجاري، عندما أُبلغت قوى الدفاع المدني عن وجود سيدة عالقة في مصعد، لتتدخل وتخرجها من محنتها الطويلة.

وأسعفت ماريتز على عجالة إلى المستشفى، حيث كانت تعاني من الجفاف والعطش، لكن حالتها الصحية كانت مستقرة، على حد تعبير الأطباء.

ومع انقضاء الحادثة، فتحت سلطات المدينة تحقيقا شاملا في وقائعها وأسبابها.

المصدر: BBC News

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