 
مباشر
عاجل
ترامب: سيتم إغلاق الحكومة مجددا في حال عدم حصولنا على اتفاق عادل من الكونغرس حول أمن الحدود

اعتقال رجل حبس 70 كلبا ليأكل بعضها بعضا!

مجتمع

اعتقال رجل حبس 70 كلبا ليأكل بعضها بعضا!
Sputnik : Valery Melnikov
صورة من داخل المأوى
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ld75

يواجه صاحب ملجأ للكلاب الضالة في روسيا تهما بحبس وهجر أكثر من 70 حيوانا، تاركا إياها لتفترس بعضها البعض، دون وجود طعام أو دواء أو رعاية.

واعتقل المتهم عقب عودته من رحلة سياحية قصد بها تايلاند، في حين جرت الحادثة الرهيبة في ناحية "تشيغيري" الواقعة في مقاطعة أمورسك الروسية.

وكان المتهم قد وقع سابقا عقدا مع سلطات المقاطعة لإيواء الكلاب الضالة التي يعثر عليها موظفو "خدمة مراقبة الحيوانات"، في حين انتهت مدة العقد المبرم، في ديسمبر 2018.

إقرأ المزيد
رصد مجموعة تمارس الجنس وسط "طقوس شيطانية دموية"

وعلى ما يبدو، قرر المتهم هجر الحيوانات وعدم رعايتها مع انتهاء مدة العقد، مسافرا مع زوجته إلى تايلاند، تاركا أكثر من 70 كلبا بلا طعام أو رعاية ملائمة.

وكانت نتيجة التصرف اللاإنساني كارثية على الكلاب المسجونة، حيث عثر على 47 كلبا نافقا وقد نهشت جثثها وأكلتها الكلاب الجائعة الأخرى.

ومن المقرر أن يخضع المتهم لمحاكمة قد تنتهي بزجه في السجن خمس سنوات، حسب التعديلات الأخيرة على القوانين الروسية الخاصة بمعاملة الحيوان.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بعد طلبه تفعيل "اتفاق أضنة".. هل يحاول أردوغان شرعنة التدخل التركي بسوريا؟