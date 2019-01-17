رصد مجموعة تمارس الجنس وسط "طقوس شيطانية دموية"

عثرت سيدة بريطانية بالصدفة على مجموعة من الرجال الذين كانوا يمارسون الجنس مع امرأة في غابة، وسط "طقوس مرعبة شيطانية ودموية"، على ما يبدو.

وعثرت السيدة على المجموعة عندما اشتم كلبها رائحة دماء وابتعد عنها راكضا إلى عمق غابة "هاوكسورث"، القريبة من مدينة ليدز في بريطانيا، في حين بدأت السيدة تسمع صراخا وشتائم كثيرة عندما أخذت تقترب من موقع النشاط الغريب.

وكانت المجموعة ترتدي ثيابا غريبة وتقف على شكل حلقة دائرية مغلقة، في وسطها رجل يمارس الجنس مع امرأة، بينما كانت تغطيهم دماء الغربان بالكامل.

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وأكدت السيدة أن المرأة المستلقية في وسط الحلقة كانت عارية تماما، وعيناها مغلقتين، في حين أخذ الرجل يلطخ جسده بدماء غراب ميت.

ومع مشاهدة السيدة لما يحدث، صدمت وشعرت بالرعب، لتسارع وتتصل بإحدى صديقاتها، في حين لم تتمكن من التقاط أي صور أو مقاطع فيديو قبل أن تهم بمغادرة المكان.

وتحدثت أنباء في مدينة ليدز، أنها ليست المرة الأولى التي يتم إبلاغ الشرطة البريطانية فيها عن "أنشطة بذيئة" في غابة "هاوكسورث"، حيث باشرت بتسيير دورات أمنية شبه دائمة حول المنطقة المشبوهة.

المصدر: ديلي ميل