 
مباشر

رصد مجموعة تمارس الجنس وسط "طقوس شيطانية دموية"

مجتمع

رصد مجموعة تمارس الجنس وسط
You-Tube: VICE
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lc0f

عثرت سيدة بريطانية بالصدفة على مجموعة من الرجال الذين كانوا يمارسون الجنس مع امرأة في غابة، وسط "طقوس مرعبة شيطانية ودموية"، على ما يبدو.

وعثرت السيدة على المجموعة عندما اشتم كلبها رائحة دماء وابتعد عنها راكضا إلى عمق غابة "هاوكسورث"، القريبة من مدينة ليدز في بريطانيا، في حين بدأت السيدة تسمع صراخا وشتائم كثيرة عندما أخذت تقترب من موقع النشاط الغريب.

وكانت المجموعة ترتدي ثيابا غريبة وتقف على شكل حلقة دائرية مغلقة، في وسطها رجل يمارس الجنس مع امرأة، بينما كانت تغطيهم دماء الغربان بالكامل.

إقرأ المزيد
تمثال مسيء للسيد المسيح في إسرائيل يثير غضبا عارما (صورة)

وأكدت السيدة أن المرأة المستلقية في وسط الحلقة كانت عارية تماما، وعيناها مغلقتين، في حين أخذ الرجل يلطخ جسده بدماء غراب ميت.

ومع مشاهدة السيدة لما يحدث، صدمت وشعرت بالرعب، لتسارع وتتصل بإحدى صديقاتها، في حين لم تتمكن من التقاط أي صور أو مقاطع فيديو قبل أن تهم بمغادرة المكان.

وتحدثت أنباء في مدينة ليدز، أنها ليست المرة الأولى التي يتم إبلاغ الشرطة البريطانية فيها عن "أنشطة بذيئة" في غابة "هاوكسورث"، حيث باشرت بتسيير دورات أمنية شبه دائمة حول المنطقة المشبوهة.

المصدر: ديلي ميل

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

الرجل الخارق.. ركض 50 كم في 6 ساعات ودرجة الحرارة 67-