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مقاطعة سويسرية تناقش منح حقوق أساسية للقردة

مجتمع

مقاطعة سويسرية تناقش منح حقوق أساسية للقردة
You-Tube: Techy Devin
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كشفت مصادر إعلامية سويسرية أن مركز دراسات بارز طرح فكرة تنظيم استفتاء شعبي في مقاطعة سويسرية، حول إمكانية منح بعض القردة حقوقا أساسية.

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وأدت جهود مركز "Sentience Politics"، المعارض للتمييز بين الأجناس، إلى دعم إدارة مقاطعة "Basel-Stadt" في سويسرا، لمقترح جديد قد يمنح حقوق أساسية لـ "الأجناس الرئيسة، غير البشرية".

وبدأت إدارة المقاطعة بمناقشة المقترح جديا عقب موافقة القضاء السويسري رسميا على تنظيم الاستفتاء، في حين تصدر نتائج المناقشات قريبا.

وطرح المركز الفكرة أول مرة في عام 2016، والتي تهدف إلى منح حقوق أساسية تتعلق بالحياة وبسلامة الصحة العقلية والجسدية، لكل من قردة "الشامبانزي" و"أورانغوتانس" و"البابون"، التي تصنف جميعها أجناسا رئيسة، من غير البشر.

المصدر: Sputnik News

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