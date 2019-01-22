 
مباشر

"معلم" شاورما تركي يقتل ابنته ويقطع جثتها

مجتمع

Globallookpress Panoramic
صورة من الأرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lcva

تحقق الشرطة التركية في جريمة قتل بشعة، حيث أقدم المواطن المدعو حسن أوسلو على قتل ابنته وتقطيع جثتها بسكين الشاورما.

وحسب التقارير الإعلامية، اعتقلت الشرطة التركية حسن أوسلو، وهو طاهي شاورما من مدينة كيسان في محافظة أدرنة التركية غربي البلاد، للاشتباه بقتل ابنته، ديدم (32 عاما)، وكانت تمارس الرقص الشرقي، خنقا ودفن جثتها في الغابات بعد تقطيعها بالسكين الذي كان يستخدمه في عمله.

mirror.co.uk

mirror.co.uk
الأب القاتل

وتم الكشف عن الجريمة بعد العثور على أجزاء جثة ديدم في الغابة.

وقامت الشرطة أيضا بتوقيف والدة الضحية ساتي أسلو وأختها الصغرى أوزليم على ذمة التحقيقات، ثم أطلقت سراح الأخيرة فيما بعد.

وحسب صحيفة "حرييت" التركية، أقدم الرجل على قتل ابنته بعد عراك بينهما بالبيت. ويدعي حسن أوسلو بأن ابنته شتمته وزوجته.

mirror.co.uk

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

شاهد لحظة اقتحام وكر خلية تابعة لـ"داعش" في روسيا