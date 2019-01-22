"معلم" شاورما تركي يقتل ابنته ويقطع جثتها

تحقق الشرطة التركية في جريمة قتل بشعة، حيث أقدم المواطن المدعو حسن أوسلو على قتل ابنته وتقطيع جثتها بسكين الشاورما.

وحسب التقارير الإعلامية، اعتقلت الشرطة التركية حسن أوسلو، وهو طاهي شاورما من مدينة كيسان في محافظة أدرنة التركية غربي البلاد، للاشتباه بقتل ابنته، ديدم (32 عاما)، وكانت تمارس الرقص الشرقي، خنقا ودفن جثتها في الغابات بعد تقطيعها بالسكين الذي كان يستخدمه في عمله.

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وتم الكشف عن الجريمة بعد العثور على أجزاء جثة ديدم في الغابة.

وقامت الشرطة أيضا بتوقيف والدة الضحية ساتي أسلو وأختها الصغرى أوزليم على ذمة التحقيقات، ثم أطلقت سراح الأخيرة فيما بعد.

وحسب صحيفة "حرييت" التركية، أقدم الرجل على قتل ابنته بعد عراك بينهما بالبيت. ويدعي حسن أوسلو بأن ابنته شتمته وزوجته.

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المصدر: وكالات