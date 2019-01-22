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جندي ينقذ رضيعا سقط على سلم كهربائي! (فيديو)

مجتمع

جندي ينقذ رضيعا سقط على سلم كهربائي! (فيديو)
pexels-Pixabay
صورة أرشيفية
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سجلت كاميرات مراقبة في أحد المراكز التجارية الصينية سقوطا مروعا لطفل يستخدم دراجة المشي على سلم كهربائي متحرك.

ويظهر الفيديو طفلا يبلغ من العمر تسعة أشهر، يمشي بمساعدة دراجة خاصة في مركز تجاري بمدينة ووشي الصينية.

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كما تبين المشاهد اللاحقة للفيديو اقتراب الطفل من السلم الكهربائي وسقوطه للأسفل. ولحسن الحظ لاحظ الجندي، وانغ هاو، البالغ من العمر 22 عاما، الطفل في الوقت المناسب، وهرع على الفور والتقط الطفل قبل أن تسحقه درجات السلم الكهربائي المتحرك.

ولم يصب الطفل، نتيجة الحادث، إلا بإصابات طفيفة. وشكرت والدة الطفل، ليو شياو يان، الجندي المنقذ خلال مقابلة أجرتها معها القناة التلفزيونية الصينية المركزية. لكن المرأة لم تشرح سبب وجود طفلها بالقرب من السلم الكهربائي دون أي إشراف.

وقالت شياو يان: "إنه شاب جيد. أشكره من أعماق قلبي".

المصدر: ديلي ميل

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