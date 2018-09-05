شاهد.. رضيع يلاعب كوبرا قاتلة!

حقق فيدو لطفل "يلاعب" كوبرا أكثر من مليون مشاهدة، بعد انتشاره على إنستغرام بوقت قصير، وتفاوتت التعليقات عليه بين مستخدمي إنستغرام بين غاضب ومندهش من خطورة الموقف.

وصور الفيديو الخطير في إندونيسيا، من قبل أهل الرضيع الذين على ما يبدو كانوا مطمئنين من سلامة "لعبة" طفلهم مع أشد الأفاعي خطورة على الأرض، بسبب أنهم إما نزعوا أنيابها السامة أو لسبب آخر لم يكشف عنه.

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وتظر مشاهد الفيدو ملامسة الطفل لرأس الأفعى عدة مرات، والتي بدت وكأنها تلاعب الرضيع بدورها، ووصلت الجرأة بالطفل إلى إمساكها من رأسها لعدة ثوان، أخافت كل من شاهد الفيديو.

وطلب كثير ممن شاهدوا الفيديو عبر تعليقاتهم على إنستغرام، أخذ الطفل من والديه، لقساوة قلبيهم ولتعريض طفلهم لخطر الموت على يد أفعى سامة.

أما بقية من شاهد الفيديو فقد كتبوا تعليقات شككوا فيها في سمية الأفعى، التي نزع الأهل قبل ذلك أنيابها السامة كما يعتقدون.

المصدر: لايف. رو