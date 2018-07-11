معركة دامية بين كوبرا وزاحف ضخم! (فيديو)

صورت سائحة معركة مصيرية بين أفعى وورل في محمية كروغر الوطنية في جنوب إفريقيا، انتهت بمفاجأة غير متوقعة للسياح وشهود العيان.

وقالت السائحة إنها لاحظت في البداية حيوانا غريبا يمشي على الطريق ولم تدرك أن هذا الحيوان وهو ورل (من الزواحف الخطيرة)، كان قد دخل في معركة مصيرية مع كوبرا، حيث "اقتربت ببطء شديد ودهشت عند رؤية كوبرا ضخمة تحاول القضاء على الورل".

إقرأ المزيد

ويظهر الفيديو كيف أدمت أنياب الكوبرا عنق الزاحف الكبير الذي كان يسحبها معه عبر الطريق. وانتقلت المعركة بينهما لتصبح أمام عدسة كاميرا السائحة تماما بالقرب من سيارتها. وأضافت السائحة قائلة: "بدأت ألاحظ أن السحلية أخذت تضعف شيئا فشيئا، وعلى عنقها آثار سم لدغة الأفعى.

واستطاع الزاحف أن يفلت من أنياب الأفعى في لحظة ما، لكن الكوبرا سارعت ولدغته في وجهه. أما النتيجة غير المتوقعة لهذه المعركة المصيرية فقد جاءت بسبب حركة السيارات على الطريق، والتي دفعت بالأفعى إلى الهرب وبقي الزاحف دون حراك، ولم تصدر عنه أية حركة إلا مرة واحدة عندما أخرج لسانه وكأنه يلفظ أنفاسه الأخيرة".

المصدر: لينتا. رو