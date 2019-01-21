وفاة أكبر معمر في العالم

توفي في اليابان أكبر رجل معمر في العالم، أثناء نومه، عن عمر ناهز 113 عاما و179 يوما.

ووافت المنية ماسازو نوناكا، في منزله وسط عائلته المكونة من أربعة أجيال، في أشورو في جزيرة هوكايد شمال اليابان.

وقالت يوكو حفيدة نوناكا لوسائل الإعلام اليابانية: "نشعر بالصدمة من فقدانه، كان بيننا بالأمس وتوفي دون أن يسبب ضجة لعائلتنا على الإطلاق".

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وولد نانوكا في 25 يوليو 1905، وهو العام نفسه الذي نشر فيه ألبرت آينشتاين نظرية النسبية الخاصة به، وشهدت حياته أحداثا تاريخية هامة لا حصر لها، كالحربين العالميتين.

ونشأ نوناكا في جزيرة هوكايدو في عائلة كبيرة مكونة من ستة إخوة وأخت واحدة، وتوفيت زوجته التي تزوجها في عام 1931، وكذلك ثلاثة من أبنائهما الخمسة.

وسُجل نوناكا كأكبر رجل معمر حي في العالم في أبريل الماضي، عندما كان يبلغ من العمر 112 عاما و259 يوما.

وواظب المعمر الياباني على السباحة في الينابيع الساخنة الحارة في جزيرة هوكايدو ومشاهدة أفلام السومو والساموراي على التلفاز وتناول الحلويات، وخاصة الكعك، وغيرها من الأنشطة الأخرى.

وعقب إعلان وفاة نوناكا، ينتظر أن يحمل لقب أكبر رجل حي معروف في العالم، غوستاف جيرنيث، من ألمانيا، البالغ من العمر 113 عاما و97 يوما.

وتشتهر اليابان منذ فترة طويلة بطول عمر سكانها، ما يتجلى في عدد سكانها المعمرين المرتفع بشكل كبير، ما يفسر الوجود المنتظم لليابانيين الأكبر سنا في موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

Reuters KYODO

أما أكبر إنسان في العالم يعيش حاليا، كين تاناكا، فهي امرأة يابانية تبلغ من العمر 116 عاما و19 يوما.

وحتى الآن، ما يزال الياباني، جيرو كيمورا، حامل الرقم القياسي لأكبر رجل عاش على الإطلاق، حيث وافته المنية عن عمر ناهز 116 عاما و54 يوما في يونيو عام 2013، وفقا لموسوعة غينيس للأرقام القياسية.

المصدر: ذي غارديان