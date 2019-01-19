وفاة ضابط شرطة مرور عمل 24 ساعة متواصلة!

تسببت وفاة أحد عناصر الشرطة في الصين بجدال حاد في مواقع التواصل الاجتماعي، طالب فيه رواد الإنترنت السلطات المعنية بالحد من ساعات العمل.

وتوفي ضابط شرطة مرور في مدينة تشونغتشينغ الصينية، في مكتبه، بسبب ساعات العمل الزائدة.

Trafiki Raia wa China Jiang Ruihua (55) amefariki baada ya kufanya kazi saa 24 bila kupumzika, inaelezwa Jiang alikutwa na Mfanyakazi mwenzake akiwa amezirai ofisini kwake na baadae alifariki baada ya kupelekwa hospitali.#MillardAyoUPDATES (Daily Mail) pic.twitter.com/kZo1wlGfIt — millardayo (@millardayo) 17 января 2019 г.

وذكرت صحيفة ديلي ميل، أنه كان على رجل الشرطة، جيانغ روي هوا، البالغ من العمر 55 عاما، الذي ناوب لمدة 24 ساعة متواصلة، الخروج إلى الشارع بعد مناوبته لتوجيه حركة المرور في ساعة الذروة الصباحية.

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لكن أحد زملاء العمل لاحظ أن جيانغ لم يغادر مكتبه أبدا، فقرر التأكد من الأمر ودخل مكتبه، فوجده ممدا على الأرض وفاقدا لوعيه.

ونقل جيانغ إلى المستشفى، لكن الأطباء لم يتمكنوا من إنقاذ حياته، وتوفي بسبب نزيف دماغي، قد يكون سببه الإرهاق.

وخدم جيانغ روي هوا في شرطة المرور منذ عام 1986، وحصل خلال تلك المدة على لقب أفضل مفتش مرور في مدينة تشونغتشينغ مرتين.

وتذكر الإحصائيات أن "إرهاق العمل" يتسبب بوفيات يصل عددها 600 ألف شخص في الصين، بسبب عدد ساعات العمل الطويلة.

المصدر: لينتا. رو