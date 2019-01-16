جنون تحدي الـ 10 سنوات يجتاح الإنترنت ويطال المشاهير! (صور)

اتخذت الشبكات الاجتماعية توجها غريبا جدا مع بداية هذا العام، حيث شهد المستخدمون تحديات شكلت ضربا من الجنون.

وبدأت تحديات العام بما عرف بـ "تحدي بيرد بوكس" الذي استوحاه المستخدمون من فيلم يحمل الاسم ذاته عرضته شبكة "Netflix"، في وقت سابق، ويركز التحدي على القيام بأفعال قد تكون خطيرة والشخص معصوب العينين.

ثم انتقلت هيستيريا التحديات إلى تحطيم بيضة للرقم القياسي على إنستغرام، لتصبح بذلك الصورة الأكثر شعبية على التطبيق.

ولم تكتف تحديات العام 2019 الغريبة بهذا القدر، حيث انتشر خلال الأيام القليلة الماضية تحد جديد عبر هاشتاغ "#10YearChallenge"، عبر فيسبوك وإنستغرام وتويتر، واستحوذ على اهتمام نجوم ومشاهير العالم بشكل كبير، ثم انتقل التحدي إلى مستخدمي هذه الشبكات الاجتماعية العاديين.

ويتمثل التحدي في نشر المشاركين لصورتين، غالبا ما تكونان جنبا إلى جنب، إحداهما تعود إلى تاريخ 2019 والأخرى تعود إلى 10 سنوات مضت.

ويهدف التحدي إلى بث رسالة تدعو إلى حب الذات وإظهار التغييرات التي قد أحدثها الزمن على ملامح الشخص وشكله.

وشهد التحدي مشاركة عدد كبير من نجوم الفن والسينما وغيرها من المجالات في كل من الغرب والعالم العربي.

المصدر: شبكات التواصل الاجتماعي