استطلاع رأي: الروس لا يعانون من التحرش الجنسي في أماكن العمل
Sputnik/Dmitri Korobeinikov
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كشفت نتائج استطلاع رأي أجراه الموقع الروسي للبحث عن العمل "SuperJob"، عن أن 5% فقط من المواطنين الروس يواجهون مشكلات متعلقة بالتحرش الجنسي في مكاتبهم.
وقال 90% من المشاركين في الاستطلاع إنهم لا يواجهون مثل هذه المشكلات أبدا. ورفض 6% من المشاركين في استطلاع الرأي حسب الموقع الإجابة على السؤال الموجه إليهم.
وأوضح الموقع أن 8% من النساء الروسيات و3% من الرجال الروس واجهوا التحرش الجنسي في مكان العمل.
وأجري استطلاع الرأي في الفترة ما بين 10 و14 يناير الجاري، ليشمل 3 آلاف شخص نشيط اقتصاديا، يفوق سنهم 18 عاما، في 441 مدينة وبلدة من كل الأقاليم الروسية.
المصدر: نوفوستي
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