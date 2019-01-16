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استطلاع رأي: الروس لا يعانون من التحرش الجنسي في أماكن العمل

مجتمع

استطلاع رأي: الروس لا يعانون من التحرش الجنسي في أماكن العمل
Sputnik/Dmitri Korobeinikov
حملة ضد التحرش الجنسي
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كشفت نتائج استطلاع رأي أجراه الموقع الروسي للبحث عن العمل "SuperJob"، عن أن 5% فقط من المواطنين الروس يواجهون مشكلات متعلقة بالتحرش الجنسي في مكاتبهم.

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وقال 90% من المشاركين في الاستطلاع إنهم لا يواجهون مثل هذه المشكلات أبدا. ورفض 6% من المشاركين في استطلاع الرأي حسب الموقع الإجابة على السؤال الموجه إليهم.

وأوضح الموقع أن 8% من النساء الروسيات و3% من الرجال الروس واجهوا التحرش الجنسي في مكان العمل.

وأجري استطلاع الرأي في الفترة ما بين 10 و14 يناير الجاري، ليشمل 3 آلاف شخص نشيط اقتصاديا، يفوق سنهم 18 عاما، في 441 مدينة وبلدة من كل الأقاليم الروسية.

المصدر: نوفوستي

 

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