اتهام النجم الهوليوودي كيفين سبيسي رسميا بالتحرش الجنسي بشاب

وجهت محكمة بولاية ماساتشوستس للممثل الهوليوودي الشهير كيفين سبيسي رسميا تهمة التحرش جنسيا بشاب عمره 18 عاما، قبل أكثر من عامين.

وحددت المحكمة يوم 4 مارس المقبل موعدا لعقد جلسة جديدة في القضية نفسها التي تعود أحداثها إلى العام 2016 ويتهم سبيسي في إطارها بالتحرش الجنسي بابن الإعلامية الأمريكية، هيذر أونروه، في أحد النوادي الليلية.

ومنعت المحكمة سبيسي من التواصل مع الشاب الضحية والاقتراب منه حتى عقد الجلسة الجديدة.

وامتنع الممثل عن التحدث خلال الجلسة وظهر داخل المحكمة مبتسما وهادئا، فيما قدم محاميه للمحكمة وثيقة ينفي سبيسي فيها ذنبه.

يذكر أنه هناك عدة تهم وجهت ضد الممثل الشهير منها تهمة التحرش جنسيا بالممثل أنتوني راب عندما كان عمر الأخير 14 عاما.

المصدر: وكالات