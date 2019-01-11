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خاطفو زوجة الملياردير الأوروبي يطلبون فدية غريبة!

مجتمع

خاطفو زوجة الملياردير الأوروبي يطلبون فدية غريبة!
Reuters : Ole Berg-Rusten
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فوجئ المحققون في قضية اختطاف زوجة الملياردير النرويجي، توم هاجينز، عندما طالب الخاطفون مؤخرا بدفع الفدية بالعملة الرقمية حصرا.

وطلب الخاطفون من هاجينز دفع فدية بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي، مقابل إطلاق سراح زوجته، لكن شريطة أن تكون بالعملة الرقمية (Cryptocurrency)، بحيث يصعب على السلطات تحديد هويتهم الحقيقية.

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وبعد مضي أشهر على اختطاف الزوجة من ضواحي العاصمة النرويجية، أوسلو، اضطرت الشرطة إلى الاستعانة بالعامة في محاولة لحل لغز الاختطاف وتحرير الرهينة، بعد أن فشل المحققون في التوصل إلى أي نتائج ملموسة.

وجاء في تصريح صدر مؤخرا عن قيادة الشرطة النرويجية: "هدفنا هو إيجاد المرأة على قيد الحياة وإعادتها إلى أسرتها. كما هو الحال في كافة القضايا الجنائية، يعتبر الوقت عاملا هاما".

يذكر أنها ليست المرة الأولى التي يطلب فيها خاطفون فدية بـ "Cryptocurrency"، حيث دفع مستثمر روسي مبلغ مليون دولار بعملة البيتكوين، عقب اختطافه المفاجئ في أوكرانيا، في ديسمبر 2017.

المصدر: RT

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