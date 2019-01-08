شاهد.. صور مثيرة لـ"مقابر الدراجات" في الصين!

ظهرت مجموعة من الصور المثيرة لـ"مقابر الدراجات" في الصين، حيث يتم تخزين مئات الآلاف من الدراجات غير المستخدمة في ساحات الانتظار وميادين كرة القدم.

وتنشط في في جميع أنحاء الصين العشرات من شركات الدراجات، ويمكن لأي مقيم أن يستأجر دراجة، ويدفع ببطاقة مصرفية ويستخدمها ويتركها في أي مكان في المدينة.

ومع ذلك، سرعان ما تجاوز العرض الطلب، وبدأت العديد من الشركات بالفشل. ونتيجة لذلك غصت مواقف السيارات، بل وحتى في ملاعب كرة القدم بمئات الآلاف من الدراجات غير الضرورية في الصين.

المصدر: انستغرام