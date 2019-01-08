شاهد.. صور مثيرة لـ"مقابر الدراجات" في الصين!
ظهرت مجموعة من الصور المثيرة لـ"مقابر الدراجات" في الصين، حيث يتم تخزين مئات الآلاف من الدراجات غير المستخدمة في ساحات الانتظار وميادين كرة القدم.
وتنشط في في جميع أنحاء الصين العشرات من شركات الدراجات، ويمكن لأي مقيم أن يستأجر دراجة، ويدفع ببطاقة مصرفية ويستخدمها ويتركها في أي مكان في المدينة.
ومع ذلك، سرعان ما تجاوز العرض الطلب، وبدأت العديد من الشركات بالفشل. ونتيجة لذلك غصت مواقف السيارات، بل وحتى في ملاعب كرة القدم بمئات الآلاف من الدراجات غير الضرورية في الصين.
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They say you never forget how to ride a bike... All John needed to do was learn how to ride it in the first place. Pictured here, bicycles of various bike-sharing services are seen in a garbage dump in Shanghai, China. 📷@Reuters / Aly Song #bikesharing #garbage #saveourplanet #learntorideabike #bikesharingsystem
المصدر: انستغرام