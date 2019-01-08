الإمارات تحاكم ممثلة مصرية شهيرة.. ومحامي المتهمة: الجاني لامس صدر شقيقتها

مثلت الفنانة المصرية وسام رضا إسماعيل المعروفة باسم زينة أمام محكمة الجنح في دبي صباح اليوم، في دعوى اعتداء متبادل بينها هي وشقيقتها وأسرة أمريكية من أصل مصري في دبي.

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وطلبت الفنانة المصرية الكلمة من القاضي الذي سمح لها في نهاية الجلسة، لتنفي قيامها بالاعتداء على ابنة طرفي الدعوى وهي طفلة في الـ11 من عمرها وأكدت أنهما كاذبان، فيما طالب محاميها المحكمة بضم الطفلة المعتدى عليها إلى الدعوى، لأنها شاركت في الاعتداء على الممثلة وشقيقتها، وإضافة اتهام هتك العرض بالإكراه لوالد الطفلة لأنه لمس شقيقة الفنانة المصرية على صدرها.

وذكرت محامية الأب والأم أن النيابة أغفلت اتهام الممثلة وشقيقتها بالاعتداء على الطفلة، رغم وجود تقرير طبي بذلك، وطلبت من المحكمة إضافة ذلك إلى الدعوى، لافتة إلى عدم وجود تقرير يثبت الاعتداء على زينة وشقيقتها.

وحسب تقارير الشرطة فإن بلاغا ورد في 29 يونيو الماضي، وأرسلت دورية إلى فندق في دبي بعد نشوب عراك في مطعم الفندق، وأحضر المتعاركون إلى مركز الشرطة، حيث أدلوا بأقوالهم وفي ظل إصرار كل منهم على موقفه أسندت لطرفي المواجهة تهمة الاعتداء المتبادل.

المصدر: emaratalyoum