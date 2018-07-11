عراك بين فنانة مصرية وعائلة أمريكية من أصول عربية في دبي

عرضت الإعلامية دينا زهرة مقدمة برنامج "هنا العاصمة" مقطع فيديو يرصد العراك الذي نشب بين الفنانة زينة وشقيقتها من جهة، وأسرة أمريكية من أصول عربية في دبي بسبب تصوير الأولى خلسة.

وقالت المذيعة المصرية في برنامج "هنا العاصمة" إن السلطات الأمنية في الإمارات حررت محاضر تعدي ضد الفنانة زينة وشقيقتها، على خلفية مشادتهما مع الأسرة الأمريكية المكونة من أب وأم وطفلين من أصول مصرية.

وأشارت إلى أن العائلة لأمريكية وجهت اتهامات لزينة وشقيقتها بالاعتداء، وفقا لتقرير طبي يوضح علامات خدوش وكدمات في جسد الطفلة.

وأصدرت الفنانة زينة بيانا قالت فيه إنها كانت تجلس في أحد المطاعم برفقه شقيقتها في دبي وفوجئت بانتهاك خصوصيتها من قبل هذه الأسرة التي قامت بتصويرها، وحينما ذهبت لتطلب منهم التوقف عما يفعلونه قاموا بالإساءة إليها.

وتابعت: "بما أنني في دولة الإمارات وأعلم مدى حقوقي جيدا قمت على الفور بالاتصال بالشرطة، وحررت بلاغا بما حدث، مع العلم بأنني تقدمت أولا بالبلاغ وهذا مثبت وأيضا طلبت تفريغ الكاميرات التي بطبيعة الحال التقطت ما حدث بالتفاصيل، وتم حجز الطرف الآخر ليلة كاملة رهن التحقيق، وبعد ذلك صدر قرار بمنعهم من السفر لحين انتهاء التحقيق".

وأشارت زينا إلى أن العائلة الأمريكية حاولت التصالح معها عن طريق تدخل البعض لتهدئة الموضوع، إلا أنها رفضت وأصرت على سير إجراءات التحقيق، لافتة إلى أن السفارة الأمريكية في دبي قامت بتوكيل محام كبير من قنصليتها لمتابعة القضية.

المصدر: CBC Egypt