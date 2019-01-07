"هوليوود" تختار فنانة سورية لبطولة فيلم عن الحرب.. ومنتج الفيلم يوضح سرّ اختيارها

اختار المنتج الألماني العالمي كريستسان بشكن، النجمة السورية أمل عرفة لأداء دور البطولة في فيلم "دموع على الرمال" لتكون التجربة الأولى لها في السينما العالمية وفي هوليوود .

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وأكد المنتج في حديث لمجلة "سيدتي" أن الفيلم يتناول الحرب في خلفيته ولكنه قد يوحي لأي حرب في العالم وليس للأزمة السورية، ويركز على الجانب الإنساني ضمن قالب من الأكشن والإثارة.

وأشار إلى أن سبب اختيار أمل عرفة يرجع إلى أصولها، كونها سورية ومن مدينة حلب، وثانيا بسبب جودة تمثيلها، مشيرا إلى أنه شاهد الكثير من المقاطع لها من البرامج التلفزيونية والمسلسلات والأفلام وقرأ الكثير عنها قبل اختيارها.

وأوضح أن تصوير الفيلم سيكون في مالطا لأن هناك أكبر موقع تصوير في العالم والأماكن الرائعة للتصوير والتي تخدم مشاهد الأكشن، أما في ما يتعلق بالأبطال الآخرين في الفيلم، سيكون بينهم الفنان الألماني الأمريكي نجم القتال والأكشن ماتياس هوز.

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وتابع: الفيلم يسلط الضوء على الطابع الإنساني للاجئين بشكل عام وأنهم ليسوا جميعا هنا في أوروبا فقط للحصول على حياة أفضل، ولكنهم يفرون من الحروب للنجاة من الموت، ويحبون أيضا أن يعودوا إلى أوطانهم في يوم ما، كما يشير الفيلم إلى طبيعة تعايش البشر بسلام مهما اختلفت معتقداتهم وأفكارهم.

المصدر: سيدتي