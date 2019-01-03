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إسرائيل تعزي أسرة السادات في وفاة ابنته كاميليا

مجتمع

إسرائيل تعزي أسرة السادات في وفاة ابنته كاميليا
Reuters
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وجهت السفارة الإسرائيلية بالقاهرة رسالة لأسرة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، عبر موقعها على "فيسبوك" تعزيها في وفاة ابنته كاميليا السادات.

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وقالت في الرسالة: "تنعي السفارة الإسرائيلية بالقاهرة أسرة الرئيس الراحل محمد أنور السادات - رجل السلام - في وفاة الدكتورة كاميليا السادات."

وأضافت: "بحزن شديد استقبلنا هذا الخبر - نطلب من الله للفقيدة الرحمة وللأسرة الصبر والسلوان."

وكانت كاميليا ابنه الرئيس الراحل محمد أنور السادات توفيت عن عمر ناهز 70 عاما، وهي ابنة السادات من زوجته الأولى إقبال ماضي، وذكرت الأسرة أن الفقيدة أصيبت بأزمة قلبية حادة أدت إلى وفاتها.

المصدر: RT

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