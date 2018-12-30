مريض يصلي أثناء عملية على دماغه! (فيديو)

سمح لأحد المرضى في الهند بتلاوة الصلاة أثناء إجراء عملية جراحية لإزالة ورم خطير من دماغه.

وذكرت صحيفة ديلي ميل، أن الرجل الهندي، هولسمال جانغير، من مدينة بيكانر، رفض إجراء العملية لإزالة الورم الخطير من دماغه لأنه كان خائفا من فقدان قدرته على النطق للأبد.

A patient kept on reciting Hanuman chalisa while doctors performed his brain surgery pic.twitter.com/neN7aPpM7e — Raajeev Chopra (@Raajeev_romi) 27 декабря 2018 г.

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لكن أطباء المستشفى في مدينة جايبور وافقوا على إجراء العملية وهو في كامل وعيه.

وتلا جانغير، أثناء العملية الجراحية لدماغه، 40 بيتا شعريا من "صلاة" "Hanuman"، وهانومان هو قائد القردة في الشعر الملحمي الهندي، الراميانا. حيث يقود هانومان، في هذه القصيدة الملحمية، جيش القردة التي تقاتل من أجل الإله راما، ويقوم بالمعجزات لإرجاع سيتا زوجة راما من قبضة راون.

وتذكر الصحيفة، أن الورم في حالة جانغير خطير جدا لقربه من مركز النطق في الدماغ، لذا فإن أصغر خطأ طبي، يحرمه القدرة على الكلام إلى الأبد.

لكن نتائج العملية كانت ناجحة، وخرج المريض من المستشفى بعد 72 من العملية وعاد إلى حياته الطبيعية.

المصدر: ديلي ميل