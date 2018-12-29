كيف يمكن لميغان ماركل وكيت ميدلتون مساعدة الأمير تشارلز عندما يصبح ملكا؟

أصبح من الواضح لدى الجميع أن ميغان ماركل خلقت نوعا من الجدل منذ دخولها العائلة المالكة البريطانية، خاصة أنها كسرت التقاليد في كثير من الأحيان.

ويعتقد الخبير الملكي الرائد، فيل دامبير، أن كلا من ميغان ماركل وكيت ميدلتون والأمير ويليام والأمير هاري، سيساعدون الجمهور على "تقبل" تشارلز البالغ من العمر 70 عاما، كملك.

وفي إشارة إلى الجمهور، قال السيد دامبير، الذي قدم تقارير عن العائلة المالكة لأكثر من 30 عاما، لصحيفة ديلي إكسبريس: "مع وجود أفراد العائلة المالكة الأصغر سنا، يمكنك رؤية المستقبل الذي تم تخطيطه. هناك الكثير من الأشخاص الذين لا يحبون الأمير تشارلز، وأنا لا أعتقد أن أي شيء سيغير رأيهم، ولكني أعتقد أن معظم الناس يحترمونه"، وفقا لصحيفة Daily Express.

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وكان الأمير تشارلز، المولود في نوفمبر 1948، في الصف التالي للعرش، منذ أن أصبحت والدته، إليزابيث الثانية، ملكة في فبراير 1952.

وادعى دامبير قائلا: "ليس لدي شك في أن تشارلز أكثر سعادة الآن مما كان عليه في أي وقت مضى".

وسافر السيد دامبير إلى أكثر من 50 دولة أثناء إعداد التقارير حول العائلة المالكة، وظهر على التلفزيون البريطاني والدولي. وأوضح أن العائلة المالكة الشابة زادت بشكل ملحوظ من شعبية النظام الملكي عبر عوالم الكومنولث.

واستطرد قائلا: "أعتقد أن النظام الملكي يتمتع بشعبية كبيرة الآن، وهناك الكثير من الاهتمام في العائلة المالكة الأصغر سنا، حيث يمكنني بسهولة رؤية أن التصويت سيكون لصالحهم".

المصدر: ميرور