ميغان ماركل تفاخرت بتقديم الماريغوانا لضيوفها

تفاخرت ميغان ماركل بحقيقة تقديمها 200 لفافة ماريغوانا لضيوف حفل زفافها الأول من المخرج الأمريكي، تريفور إينجيلسون، وذلك قبل أن تلتقي الأمير هاري.

وكشفت تقارير إعلامية عن أن ماركل وضعت اللفافات في حقائب صغيرة فارهة، ضمن مجموعة هدايا قدمت لجميع الضيوف الذين حضروا حفل زفافها الأول في جامايكا.

واستندت التقارير الأخيرة على رسائل إلكترونية مسربة لماركل، كتبت في إحداها أنها أمرت شخصيا بجلب الماريغوانا للزفاف وكذلك الحقائب الحاملة لها.

وتحدث والد ميغان، توماس ماركل، منذ بضعة أسابيع عن تقديم الماريغوانا للمدعوين في حفل زفاف ابنته آنذاك، بينما كشفت اليوم تقارير إعلامية للمرة الأولى عن صلة ماركل المباشرة بتجهيز اللفافات في الزفاف.

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وتجدر الإشارة إلى أن الماريغوانا كانت غير قانونية في جامايكا، عام 2012، أي في السنة التي نظم فيها حفل الزفاف، في حين أكد بعض المدعوين وجود كثير من المادة المخدرة في الحفل، إضافة إلى كمية كبيرة من المشروبات الكحولية.

وفي السياق نفسه، أكد أحد الضيوف أن ماركل كانت متحمسة لمفاجئة الجميع بالماريغوانا، إلا أنها لم تدخن كثيرا خلال الحفل، على عكس زوجها الأول ورفاقه.

وتابع الضيف قائلا: "استخدم تريفور سحره ليعثر على موظف في الفندق كان قد أبدى استعدادا لتأمين الماريغوانا".

المصدر: The Sun