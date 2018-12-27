بوتين يحقق حلم طفل صغير! (فيديو)

حقق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حلم الطفل، نيكولاي كوزنيتسوف، البالغ من العمر 10 سنوات من إقليم ستافروبل، الذي أراد مصافحة الزعيم الروسي.

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ولم يكتف الرئيس الروسي بمصافحة الطفل، بل وقع له أيضا على بزته الرياضية المخصصة لرياضة السامبو، والتقاه ووالدته في مقر إقامته في الكرملين، وتجاذبوا أطراف الحديث لبعض الوقت.

ووعدت والدة نيكولاي بأن يرتدي ابنها الزي الذي وقع عليه الرئيس الروسي بنفسه، في أول منافسة.

وعلق نيكولاي، الذي كان متوترا بعض الشيء قبل مقابلة الرئيس، على المصافحة بقوله إنها كانت مصافحة قوية.

وقبل أن يلتقي نيكولاي بالرئيس بوتين، قام ووالدته بجولة في الكرملين، وسيزور أهم معالم العاصمة موسكو لأنه يزورها للمرة الأولى.

المصدر: لايف. رو