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لحظات مؤثرة تجمع بوتين بيافعة كفيفة

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حقق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حلم الفتاة الكفيفة ريغينا باربييفا، وأدلى لها بحديث صحفي خاص انتهى بلحظات مؤثرة.

ريغينا، تهوى السباحة والعمل الصحفي، وتتطلع للإبداع في دراسة الإعلام وتغطية الحدث.

وبين أحلامها، كان إجراء مقابلة مع الرئيس بوتين، الذي بلغه الأمر عبر نشطاء ومتطوعين ليلبي لها طلبها، ويدلي لها بحديث مطول.

وفي ختام الحوار، استأذنت ريغينا الرئيس بوتين أن يسمح لها بتلمّس وجهه لتتعرف على ملامحه، وبعد ذلك، قالت: أنت إنسان جميل وطيب... أنت رئيس عظيم!

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