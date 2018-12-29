أسعد مكان على وجه الأرض! (صور)

نشر خبراء شبكة التواصل الاجتماعي إنستغرام، نتائج إحصائياتهم عن أكثر المواقع الجغرافية في العالم حصولا على "إعجابات"، والتي تلقت أكثر الهاشتاغات الإيجابية لعام 2018.

وأكد الموقع الرسمي لإنستغرام، أن رواد الشبكة الاجتماعية اعترفوا بهاشتاغاتهم وإعجاباتهم بديزني لاند في طوكيو كأكثر المواقع الجغرافية سعادة على كوكب الأرض.

كما أشار الخبراء إلى أن فلتر "القلب على العيون" هو "مرشح" الصور الأكثر شعبية بين مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي.

وأكد خبراء إنستغرام أن هاشتاغات، #metoo و#timesup و#marchforourlives، هي الأكثر استخداما في عام 2018.

المصدر: لينتا. رو