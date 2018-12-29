 
مباشر

أسعد مكان على وجه الأرض! (صور)

مجتمع

أسعد مكان على وجه الأرض! (صور)
instagram/danielle_j4
أسعد مكان على وجه الأرض
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/l92n

نشر خبراء شبكة التواصل الاجتماعي إنستغرام، نتائج إحصائياتهم عن أكثر المواقع الجغرافية في العالم حصولا على "إعجابات"، والتي تلقت أكثر الهاشتاغات الإيجابية لعام 2018.

وأكد الموقع الرسمي لإنستغرام، أن رواد الشبكة الاجتماعية اعترفوا بهاشتاغاتهم وإعجاباتهم بديزني لاند في طوكيو كأكثر المواقع الجغرافية سعادة على كوكب الأرض.

كما أشار الخبراء إلى أن فلتر "القلب على العيون" هو "مرشح" الصور الأكثر شعبية بين مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي.

وأكد خبراء إنستغرام أن هاشتاغات، #metoo و#timesup و#marchforourlives، هي الأكثر استخداما في عام 2018.  

المصدر: لينتا. رو

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

فكاهة "عسكرية" روسية تغضب الغرب وتشغل حيزا في وسائل الإعلام!