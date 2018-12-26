القضاء المصري يصدر قرارا بشأن بث برامج مقالب رامز جلال

أعلنت محكمة القضاء الإداري في مصر قرارها رفض دعوى وقف بث برامج مقالب الفنان المصري، رامز جلال، التي تذاع سنويا على إحدى القنوات الفضائية، في شهر رمضان.

ورفعت سيدة مصرية تدعى، هند عبد الله، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تطالب من خلالها بوقف بث البرنامج، إلى جانب مطالبة مقدم البرنامج رامز جلال والقناة وشركة نايلسات، التي تقدم خدمات البث لها، بتعويض مادي، نظرا لإصابتها بضرر نفسي أثناء تصوير إحدى الحلقات ببرنامج "رامز يلعب بالنار"، وفقا لما جاء في الدعوى.

ويشار إلى أن هند كانت إحدى ضحايا الحرائق التي أصابتها في الوجه، حيث تدور أحداث البرنامج حول استضافة مشاهير وخداعهم بالتعرض لحريق، وهذا ما سبب لها "أضرارا نفسية جسيمة".

المصدر: اليوم السابع