ماذا تمنى الروس من "بابا نويل" لعام 2019؟

أجرت شركة "أفيتو" الروسية استطلاعا لرأي الروس بشأن أكثر الأمنيات شعبية بين تلك التي يقدمونها لـ "بابا نويل".

وقالت وكالة "نوفوستي" الروسية نقلا عن مصدر لها في شركة "أفيتو"، إن المشاركين في استطلاع الرأي طلبوا من بابا نويل أن يرفع رواتبهم ويعطيهم مسكنا جديدا وسيارة حديثة وهواتف ذكية جديدة.

إلا أن قائمة أكثر الطلبيات شعبية تضمنت أيضا أمنية بأن يخفض "بابا نويل" سعر الدولار إلى 26 روبلا، والحصول على منصب نائب في مجلس الدوما (البرلمان الروسي) وفرصة للنوم الكافي.

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ومن الأمنيات الغريبة للمشاركين في الاستطلاع أن تبقى ضريبة القيمة المضافة عند مستوى 18%، وأمنية بالعودة إلى الاتحاد السوفيتي.

وأجاب المشاركون في استطلاع الرأي أيضا على سؤال عن خططهم للعام المقبل. فأجابت غالبية المشاركين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عاما بأنهم يتمنون أن يشتروا منزلا جديدا. كما تمنى 25% منهم أن يصبحوا رجال أعمال وأن يترقوا في المنصب (24%) ويزيدوا من رواتبهم (24%) ويغيروا عملهم (15%).

واعتزم ثلث المشاركين في استطلاع الرأي استبدال السيارة التي يمتلكونها حاليا، وعبر 4% من الروس عن رغبتهم في الهجرة إلى مكان جديد.

وفيما يتعلق بالحياة الشخصية، فإن غالبية الروس لا تعتزم تغيير شيء فيها. أما النساء فتمنين لقاء شريك الحياة، كما تمنى الرجال أن يرزقوا بالذرية. وأعلن 2% فقط عن رغبتهم في الطلاق.

المصدر:لينتا.رو